بيان عاجل من القوى العاملة بشأن منحة العمالة غير المنتظمة: احذروا الاتصالات الوهمية

09:44 م الخميس 10 فبراير 2022
بيان عاجل من القوى العاملة بشأن منحة العمالة غير المنتظمة: احذروا الاتصالات الوهمية

وزير القوى العاملة محمد سعفان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين والعمالة غير المنتظمة بشأن اتصال بعض الجهات الوهمية بهم منتحلة صفة الوزارة، وتطلب منهم الإدلاء ببياناتهم الشخصية وأرقام الكروت الإئتمانية للنصب عليهم.

وتهيب الوزارة، في بيان عاجل اليوم، بالمواطنين عدم التعاون مع تلك الجهات أو الأشخاص والحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية حفاظاً عليها من عمليات النصب والسرقة.

وشددت وزارة القوى العاملة، على أن كافة المنح أو المساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي "manpower.gov.eg"، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشارت الوزارة، إلى قيامها حالياً بتنفيذ عملية حصر وتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة في مواقع عملهم، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة لهم، يتم من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي جهة تنتحل صفة الوزارة، والتي تستهدف استغلالهم.

4 (1)4 (2)

منحة العمالة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة محمد سعفان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر.. ليفربول 0 - 0 ليستر سيتي.. صلاح بديلا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا