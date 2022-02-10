التموين: 1800 محل تشارك في الأوكازيون الشتوي 2022 حتى الآن

(مصراوي):

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن حجم المشاركة في الأكازيون الشتوى بلغت 1800 محل حتى الآن مع رابع يوم من بدء الموسم وهو رقم غير مسبوق، مضيفًا: "العام الماضي كنا 3500 محل والعام الحالي نطمع أن نصل إلى أكثر من 4 آلاف و500 محل، والأوكازيون مدته شهر كل محل يستفيد منه طوال 15 يومًا".

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن أي محل يريد المشاركة في الأكازيون عليه التوجه إلى مديرية التموين الواقعة في نطاق محله والتقدم بطلب بالمجان.