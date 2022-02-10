موقع The Travel: مصر من أفضل 10 دول تمتلك أروع أماكن سياحية

08:39 م الخميس 10 فبراير 2022
موقع The Travel: مصر من أفضل 10 دول تمتلك أروع أماكن سياحية

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن موقع The Travel، أحد البوابات الإلكترونية السياحية الشهيرة، اختار المقصد السياحي المصري ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية للزيارة والتي تتمتع بعدد كبير من مناطق الجذب السياحي التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها، تحت عنوان "أفضل عشر دول تمتلك أروع أماكن سياحية".

وبحسب بيان اليوم، أوضح الموقع، أن مصر تمتلك العديد من الأماكن الأثرية والسياحية التي تميزها عن أي مكان آخر بالعالم، كما ألقى الضوء على أهرامات الجيزة العريقة، التي منها الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، والتي تجذب الملايين من السائحين الذين يأتون كل عام لزيارتها ومعرفة المزيد عنها.

كما أوضح الموقع، أنه يوجد بمصر العديد من الأماكن السياحية والأثرية الأخرى منها واحة سيوة، ووادي الملوك، ومعبدي أبو سمبل.

وتضمنت هذه القائمة دول اليونان، ألمانيا، موريشيوس، إيطاليا، النمسا، مصر، كينيا، فنلندا، كوستاريكا، مونتينيجرو.

جدير بالذكر، أن صحيفة Daily Telegraph صنفت مصر الوجهة الثانية الأكثر شعبية بين المواطنين البريطانيين في عام 2022، كما اختار موقع السفر Tripadvisor مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري، ومدينة القاهرة ضمن أهم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية.

4

الوجهات السياحية السياحة المصرية المعالم الأثرية The Travel

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا