"القومي للجينات": تنفيذ 3 دورات تدريبية لصقل مهارات الباحثين وحديثي التخرج

08:34 م الخميس 10 فبراير 2022
"القومي للجينات": تنفيذ 3 دورات تدريبية لصقل مهارات الباحثين وحديثي التخرج

مركز البحوث الزراعية

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كتب- أحمد مسعد:

انتهى البنك القومي للجينات بمركز البحوث الزراعية، تنفيذ 3 دورات تدريبية عملية، بهدف صقل مهارات الباحثين، وحديثي التخرج، في مجالات توصيف الكروموسومات النباتية والوراثة الجزيئية النباتية وزراعه الأنسجة.

وقالت الدكتورة نيفين عبدالفتاح مدير البنك القومي للجينات والموارد الوراثية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف نشر فكر التوسع في إقامة مشاريع صغيرة للشباب وتشجيعهم على العمل الحر للإسهام في حل مشكلة البطالة، وإيجاد فرص عمل وتأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل.

وأضافت عبدالفتاح أن تلك الدورات استفاد منها 17 مشاركًا من خريجي كليات الصيدلية والزراعة والباحثين بمعاهد مركز البحوث الزراعية.

مركز البحوث الزراعية البنك القومي للجينات نيفين عبدالفتاح تدريب الباحثين

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