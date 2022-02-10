السياحة: إغلاق 42 منشأة مخالفة في 4 محافظات

06:55 م الخميس 10 فبراير 2022
السياحة: إغلاق 42 منشأة مخالفة في 4 محافظات

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

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كتب- يوسف عفيفي:

أوفدت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، عددًا من اللجان للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والإسكندرية.

يأتي ذلك استكمالاً للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها الوزارة في إطار دورها الرقابي على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المختلفة، وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة به.

وأشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن هذه اللجان قامت خلال المرور بمتابعة المستوى السياحي ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية بتلك المنشآت وجودة الخدمات المقدمة بها، بجانب التأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح محمد عامر، مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة أن هذه اللجان قامت بالمرور على 81 منشأة فندقية بمحافظة الأقصر من بينهم 62 فندقاً عائماً و19 فندقاً ثابتاً، بالإضافة إلى 40 منشأة فندقية فى محافظة جنوب سيناء، و113 منشأة فندقية بمحافظة البحر الأحمر، و43 منشأة أخرى بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف محمد عامر أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالإغلاق الإداري لـ21 منشأة فندقية من هذه المنشآت نتيجة عدم التزامها بالاشتراطات الصحية المقررة، بالإضافة إلى إغلاق 42 منشأة فندقية بتلك المحافظات لعدم تطبيقهم للإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

وتم منح هذه المنشآت المهل المناسبة لتلافي هذه الملاحظات وسوف يتم متابعتهم والمرور عليهم لاحقًا للتأكد من تلافيهم لهذه الملاحظات وإعادة تشغيلهم بعد توفيق أوضاعهم.

وزارة السياحة والآثار المنشآت الفندقية خالد العناني

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