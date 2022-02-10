مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات القادمة من لوكسمبورج بعد توقف عدة سنوات

06:35 م الخميس 10 فبراير 2022
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات شركة luxair القادمة من لوكسمبورج، بعد توقف دام لسنوات، ومن المقرر أن تنظم الشركة رحلة أسبوعيًا لمطار الأقصر.

واستقبلت سلطات مطار الأقصر الدولي، الطائرة بتقليد رش المياه، كما قام فريق العلاقات العامة والإعلام بالمطار باستقبال الركاب والترحيب بهم والعمل على تسهيل إجراءات الوصول، مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة.

وتعد مدينة الأقصر من أكثر الأماكن وجهة للسياح حاليًا للاستمتاع بطقسها المشمس الدافئ، والترحاب الذين يلاقوه فور وصولهم المطار حتى عودتهم إلى بلادهم ليختبروا تجربة لا مثيل لها في العالم كله.

مطار الأقصر الدولي شركة luxair الأقصر الرحلات الجوية لوكسمبورج

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