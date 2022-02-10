أمطار 48 ساعة.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن الأمطار حتى السبت المقبل

مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات القادمة من لوكسمبورج بعد توقف عدة

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة، وتوجيهات جديدة من الحكومة بشأن المنازل المتعدية على الأراضي الزراعية، وتجدد فرص الأمطار على هذه المناطق، والحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية اعتبارًا من أول يوليو.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

- قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأسمال بنك التنمية الأفريقي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019 بالتصريح بالزيادة الخاصة لرأسمال البنك وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية، في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام إيرلندا لعضويته.

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- مدبولي يوجّه بإعداد قانون لمصادرة المباني المتعدية على الأرض الزراعية

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف.

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- طقس اليوم.. الأرصاد تعلن تجدد فرص الأمطار على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تجدد فرص سقوط الأمطار على العديد من المناطق في القاهرة تكون خفيفة الشدة؛ وأجواء شديدة البرودة نتيجة لنشاط الرياح وتكاثر الغيوم وغياب فترات سطوع الشمس.

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- القوى العاملة: استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية لـ5 عمال مصريين

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ5 عمال مصريين.

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- 300 جنيه زيادة.. الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية اعتبارا من أول يوليو

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

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- تدخل عاجل من الري لمواجهة نحر شاطئ الأبيض بمرسى مطروح

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري أنه وفى ضوء ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذى يهدد الاستثمارات القائمة.

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- الصحة: فحص 22.2 مليون سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 22 مليونًا و250 ألفًا و741 امرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من عام 2019، حيث تشمل الفحص والتوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان.

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