كارلوس كيروش على مائدة تواصل رئيس خارجية النواب والسفيرة البرتغالية بالقاهرة

05:24 م الخميس 10 فبراير 2022
كارلوس كيروش على مائدة تواصل رئيس خارجية النواب والسفيرة البرتغالية بالقاهرة

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- نشأت علي:

أشار كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى التواصل الذي تم مع مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة لإجراء نقاش مبدئي حول مجمل العلاقات المصرية البرتغالية في سياق دور البلدين في المنطقة الأورومتوسطية وما يرتبط بالشواغل المشتركة في هذا الشأن.

ولفت كريم درويش، في بيان له، إلى أهمية دور القوة الناعمة والتي تشمل الرموز الوطنية البارزة في كافة المجالات ومنها الرياضية التي يعول عليها كجانب في التقريب بين الشعوب والتواصل الحضاري والثقافي في عالم يرنو للتعاون والتكامل والشراكة لتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.

وتابع رئيس خارجية النواب أن ما سبق ووفق اهتمامات اللجنة كان الباعث للتواصل مع سفيرة البرتغال بالقاهرة للإعراب عن تقدير اللجنة لدور كارلوس كيروش مع المنتخب الوطني لكرة القدم الذي قدم أداءً رائعًا اتسم بالجماعية والتفاني والعزيمة.

واختتم درويش أن سفيرة البرتغال بالقاهرة أعربت عن سعادتها للتواصل وما تم تناوله إزاء كيروش وتطلعها لترتيب لقاء باللجنة لتعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات.

كارلوس كيروش منتخب مصر سفيرة البرتغال مانويلا فرانكو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 300 جنيه زيادة.. الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية اعتبارا من أول يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا