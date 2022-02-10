شق اقتصادي.. "السبكي" يكشف أهداف إنشاء شركة "رعاية مصر"

04:34 م الخميس 10 فبراير 2022
شق اقتصادي.. "السبكي" يكشف أهداف إنشاء شركة "رعاية مصر"

الدكتور أحمد السبكي رئيس الرعاية الصحية

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كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة، عن الهدف وراء الموافقة على إنشاء شركة قابضة تحت مسمى "رعاية مصر" تابعة للهيئة، وتعمل في مجالات الرعاية الصحية.

وقال "السبكي" في تصريحات لمصراوي، إن قانون التأمين الصحي الشامل يتيح لهيئة الرعاية الصحية في المادة 23، إنشاء كيانات لإدارة الخدمات الصحية، وقررنا في مجلس الإدارة شركة قابضة يتبعها 4 شركات للمضي قدمًا في الشق الاقتصادي الخاص بالهيئة.

وأوضح أن الشركات الأربع هيّ: الأولى متخصصة في بناء المنشآت الصحية بما تمتلكه الهيئة من خبرات في بناء المستشفيات وفقا للمعايير الدولية، والثانية لإدارة خدمات الرعاية الصحية بما تمتلكه الهيئة من خبرات وكوادر، والثالثة في التحول الرقمي، والرابعة حاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية وتختص بتطوير الأفكار في القطاع الصحي وتسويقها.

وأضاف: "بعدما عملنا في محافظتين أولهما بورسعيد، أصبحت لدينا من الخبرة والمعرفة بالإدارة الصحية وبناء المستشفيات والتكنولوجيا الصحية والعديد من مجالات الرعاية، ما يؤهلنا لتصدير هذه الخبرة بما يُدر الربح على الهيئة وفي نفس الوقت يساعد المجتمع على وجود رعاية صحية متكاملة في القطاع الحكومي والخاص".

وبشأن منافسة الحكومة للقطاع الخاص في هذا الشأن، أوضح السبكي أن "هذه الشركة لن تعمل على تحجيم عمل القطاع الخاص، بل ستؤصل للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص واستقدام الاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي".

وتابع: "ليست خصخصة، إنما ستعزز مفهوم استقطاب مستثمرين أجانب مثلما تفعل دبي على سبيل المثال".​

أحمد السبكي هيئة الرعاية الصحية شركة رعاية مصر

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