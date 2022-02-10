أمطار 48 ساعة.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن الأمطار حتى السبت المقبل

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كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط أماكن سقوط الأمطار خلال 3 أيام حتى السبت المقبل.

ونشر مركز التنبؤ، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الخميس، خرائط سقوط الأمطار خلال الفترة من اليوم الخميس 10 فبراير إلى السبت 12 فبراير.

وجاءت توقعات المركز على النحو التالي:

الخميس 10 فبراير:

- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مللي.

الجمعة 11 فبراير:

- تتعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 3 مللي.

السبت 12 فبراير:

- من المتوقع عدم سقوط أمطار.​