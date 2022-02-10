وزير الزراعة يؤكد سلامة شحنات البرتقال المصري التي أوقفتها روسيا مؤخرا

"تحيا مصر": مبادرة "نور حياة" تستقبل 7 آلاف مواطن خلال يومين

أمطار 48 ساعة.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن الأمطار حتى السبت المقبل

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين.

وخلال الاجتماع، رحب "القصير" بالسفير الروسي وأكد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادة السياسية بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد القصير على أن مصر تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع روسيا وإزالة أي عقبات تعرقل هذا التعاون خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية، كما أكد على ضرورة وجود تواصل مستمر بين الجانبين للتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة.

وأشار الوزير إلى أهمية أن يقوم الجانب الروسي بإخطار الجانب المصري بالتشريعات الجديدة التي تتعلق بدخول السلع الزراعية المصرية إلى الأراضي الروسية، لافتا إلى أن مصر حريصة على سلامة منتجاتها من السلع الغذائية على كل من المستويين المحلي والتصديري وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات الفنية على صادرات مصر الزراعية.

كما أكد وزير الزراعة على سلامة شحنات البرتقال المصري التي تم إيقافها مؤخرا في روسيا ومطابقاتها لكافة المعايير الفنية الدولية بما في ذلك كافة القواعد الفنية الروسية.

وبين الوزير للسفير الروسي أهمية وجود نقاط تواصل سريعة ولجان فنية من الجانبين لحل المشكلات الفنية الطارئة ولمنع تكرارها مستقبلا.

من ناحيته قال "بوريسينكو" إن مصر شريك مهم واستراتيجي لروسيا وإنهم يسعون لتطوير وتعميق هذه الشراكة.

وقال: وهناك تواصل مستمر مع الجهات الفنية الروسية لإزالة أي عقبات أمام دخول السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الروسية.

حضر اللقاء الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.