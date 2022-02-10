المفتي عن تعيين بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية: تفعيل لمبادئ المواطنة

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة للمستشار بولس فهمي، بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان، اليوم الخميس، أن تعيين المستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، يأتي تفعيلا وتطبيقا عمليا لدولة المواطنة والجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الدولة المصرية نموذج رائع وتعطي دائما المثل في تحقيق المواطنة للجميع دون أي تفرقة على أساس ديني أو عرقي وأن المسلمين والمسيحيين أبناء الوطن الواحد نسيج واحد في خدمة وطننا الغالي مصر.

وأشار إلى أن بناء أكبر مسجد بجوار أكبر كنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة رسالة واضحة للجميع بأن الجمهورية الجديدة تسع الجميع مسلمين ومسيحيين في نسيج وطني واحد دون أي لون من التفرقة أو التمييز .