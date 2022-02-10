المفتي عن تعيين بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية: تفعيل لمبادئ المواطنة

03:27 م الخميس 10 فبراير 2022
المفتي عن تعيين بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية: تفعيل لمبادئ المواطنة

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة للمستشار بولس فهمي، بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان، اليوم الخميس، أن تعيين المستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، يأتي تفعيلا وتطبيقا عمليا لدولة المواطنة والجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الدولة المصرية نموذج رائع وتعطي دائما المثل في تحقيق المواطنة للجميع دون أي تفرقة على أساس ديني أو عرقي وأن المسلمين والمسيحيين أبناء الوطن الواحد نسيج واحد في خدمة وطننا الغالي مصر.

وأشار إلى أن بناء أكبر مسجد بجوار أكبر كنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة رسالة واضحة للجميع بأن الجمهورية الجديدة تسع الجميع مسلمين ومسيحيين في نسيج وطني واحد دون أي لون من التفرقة أو التمييز .

شوقي علام بولس فهمي المحكمة الدستورية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 300 جنيه زيادة.. الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية اعتبارا من أول يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا