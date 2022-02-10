سموم ومواد المسرطنة.. نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن إعادة تدوير زيوت الطعام

كتب- نشأت على:

تقدمت النائبة ميرڤت عبدالعظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة وضعف الرقابة على تجميعها وإعادة تعبئتها أو استخدامها في تصنيع مواد غذائية.

وذكرت النائبة، في طلب الإحاطة، أن انتشار ظاهرة إعادة استخدام الزيوت المجمعة من المنازل دون رقابة صحية وإعادة تدويرها وتعبئتها أو استخدامها في صناعات غذائية ما له من خطر داهم على صحة المواطن المصري خاصة بعد ضبط العديد من القضايا في هذا الشأن مع عدم وجود آليات لضبط تجميع هذه الزيوت وقصور التوعية للمواطنين من خطر بيع هذه الزيوت لغير جهات معتمدة ومصرح لها بالتجميع ضمانًا لها لعدم سوء استخدامها، وإعادة بيعها إلى المطاعم ومحال الفول والطعمية ومصانع الشيبسي والطحينة.

وأشارت إلى أن هناك بعض المصانع المجهولة والمعروفة بمصانع "بير السلم" تقوم بإعادة تدوير الزيوت بالفعل واستخدام مادة تسمى تراب تبييض الزيوت أو الأسمنت الهندي الذي يقوم بتبيض لون الزيت المستعمل وتحسين خواصه الظاهرية ويصبح مقبولاً ظاهريا ومن ثم إعادة بيعه مرة ثانية إلى المطاعم ومحال الفول والطعمية ومصانع الشيبسي، مؤكدة على أنه بذلك تحول إلى كتلة من السموم المليئة بالمواد المسرطنة الخطرة جدا على الصحة العامة.

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