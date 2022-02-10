بعد تعرضه لوعكة صحية.. تفاصيل الحالة الصحية للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح

كتب- مينا غالي:

كشفت مصادر كنسية بإريبارشية أبنوب والفتح، تفاصيل الحالة الصحية للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح أسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق، لأزمة صحية مفاجئة ونقل على إثرها لإحدى المستشفيات بالقاهرة.

وأوضحت المصادر، لمصراوي، اليوم الخميس، أن الأنبا لوكاس أجرى عملية جراحية دقيقة في المخ بمستشفى بالقاهرة، ويخضع حاليًا للعلاج الدقيق داخل الرعاية المركزة، حيث يتواجد معه عدد من أساقفة الكنيسة لرعايته ومتابعة حالته الصحية.

وتابعت المصادر، أن الأنبا لوكاس مازال موضوعًا تحت متابعة دقيقة من الأطباء داخل المستشفى وممنوع عنه الزيارة في الوقت الحالي بحسب ما نصح الأطباء.

جدير بالذكر أن الأنبا لوكاس سيم منذ 34 عامًا أسقفا على أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير مارمينا العامر بجبل أبنوب المعلق، وهو من أبناء دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون ولد بطهطا في 5 نوفمبر 1949م ودخل الرهبنة 23 مارس 1977م وانُتدِبَ للخدمة بدبي بدولة الإمارات العربية (9 أبريل 1980 – 23 سبتمبر 1985) تاريخ الرسامة أسقفًا: الأسقفية: 22 يونيو 1986 والجلوس على الكرسي: 8 نوفمبر 1986.