بعد تعرضه لوعكة صحية.. تفاصيل الحالة الصحية للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح

02:12 م الخميس 10 فبراير 2022
بعد تعرضه لوعكة صحية.. تفاصيل الحالة الصحية للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح

تفاصيل الحالة الصحية للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالي:

كشفت مصادر كنسية بإريبارشية أبنوب والفتح، تفاصيل الحالة الصحية للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح أسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق، لأزمة صحية مفاجئة ونقل على إثرها لإحدى المستشفيات بالقاهرة.

وأوضحت المصادر، لمصراوي، اليوم الخميس، أن الأنبا لوكاس أجرى عملية جراحية دقيقة في المخ بمستشفى بالقاهرة، ويخضع حاليًا للعلاج الدقيق داخل الرعاية المركزة، حيث يتواجد معه عدد من أساقفة الكنيسة لرعايته ومتابعة حالته الصحية.

وتابعت المصادر، أن الأنبا لوكاس مازال موضوعًا تحت متابعة دقيقة من الأطباء داخل المستشفى وممنوع عنه الزيارة في الوقت الحالي بحسب ما نصح الأطباء.

جدير بالذكر أن الأنبا لوكاس سيم منذ 34 عامًا أسقفا على أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير مارمينا العامر بجبل أبنوب المعلق، وهو من أبناء دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون ولد بطهطا في 5 نوفمبر 1949م ودخل الرهبنة 23 مارس 1977م وانُتدِبَ للخدمة بدبي بدولة الإمارات العربية (9 أبريل 1980 – 23 سبتمبر 1985) تاريخ الرسامة أسقفًا: الأسقفية: 22 يونيو 1986 والجلوس على الكرسي: 8 نوفمبر 1986.

وعكة صحية كنسية بإريبارشية أبنوب الأنبا لوكاس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا