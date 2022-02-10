الأزهر: عميد صيدلة بنات القاهرة تفوز بمنصب نائب رئيس جامعة عموم أفريقيا

02:07 م الخميس 10 فبراير 2022
الأزهر: عميد صيدلة بنات القاهرة تفوز بمنصب نائب رئيس جامعة عموم أفريقيا

عميد صيدلة بنات القاهرة تفوز بمنصب نائب رئيس جامعة

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كتب- محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، حصول الدكتورة أماني عبدالله الشريف، عميد كلية الصيدلة بنات بالقاهرة، على منصب نائب رئيس جامعة عموم أفريقيا مع احتفاظها بمنصب المنسق الإقليمي لمقر دول شمال أفريقيا لاتحاد الجامعات الأفريقية، الذي تستضيفه مصر.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان، اليوم الخميس، أن قطاع المنظمات والتجمعات الأفريقية نسق مع السفارة المصرية في أديس أبابا والسفارات المصرية في أفريقيا، لضمان التأييد من مختلف الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي للمرشحة المصرية للحصول على المنصب، ما أمن حصولها على 42 صوتًا من أصل 51 صوتًا خلال الانتخابات التي تم إجراؤها ضمن أعمال الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي خلال الشهر الجاري.

وتعد جامعة عموم أفريقيا مؤسسة أكاديمية قارية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير البرامج للدراسات العليا ومراكز الأبحاث ضمن جامعات مختارة في مختلف أنحاء أفريقيا، كما تهدف جامعة عموم أفريقيا إلى بناء مهارات عالية المستوى، مما يسمح لخريجيها بأن يصبحوا قادة فاعلين في عديد من المجالات ذات الأهمية الحيوية لمستقبل أفريقيا.​

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