شيخ الأزهر يعزي سحر نصر في وفاة خالها

كتب- محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، وأعضاء المجلس والأمين العام والأمناء المساعدون والعاملون، بخالص العزاء، للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، عضو مجلس الأمناء، لوفاة خالها.

ودعا شيخ الأزهر، المولى عز وجل الله أن يتغمد الفقيد، بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.​