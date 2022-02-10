مدبولي: زيارة السيسي للصين شهدت عقد عدة اجتماعات مهمة

01:11 م الخميس 10 فبراير 2022
مدبولي: زيارة السيسي للصين شهدت عقد عدة اجتماعات مهمة

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعى للمجلس، والذي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الرابعة والعشرين، منوها بأن الزيارة شهدت عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات المهمة وعلى رأسها جلسة المباحثات المشتركة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، التي تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتعاون التنموي المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين الدولتين حول عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتقوية العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وجهود ترسيخ التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، وتطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، من خلال إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي.​

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