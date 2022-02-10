فترة انتقالية للمستأجرين.. بيان جديد من الحكومة بشأن تعديل الإيجار القديم

01:09 م الخميس 10 فبراير 2022
فترة انتقالية للمستأجرين.. بيان جديد من الحكومة بشأن تعديل الإيجار القديم

الإيجار القديم

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كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعى للمجلس، والذي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، استمرار الحكومة في اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة.

وأشار إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعي الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.​

الإيجار القديم مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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