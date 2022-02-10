الجيزة: رفع 120 طن مخلفات وأتربة بقرية برطس بأوسيم

01:00 م الخميس 10 فبراير 2022
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كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة مواصلة رجال قطاع النظافة بالمدينة ورجال العمل الميداني بالوحدة المحلية بقرية برطس، أعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات الأتربة بنطاق المركز.

وبحسب بيان اليوم، تم رفع أكثر من 120 طنا تقريبا من المخلفات الصلبة وتراكمات الأتربة من (المنطقة العسكرية بطريق العربي) بنطاق وحدة برطس بمركز أوسيم إلى المقالب العمومية، ورفع كافة المخلفات.

وتابعت المحافظة: جار العمل المستمر للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بمركز ومدينة أوسيم.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، وتحت إشراف الدكتور فرج عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

الجيزة مخلفات أوسيم قرية برطس

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