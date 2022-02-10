صكوك الإطعام.. الأوقاف: توزيع 2 طن لحوم بمحافظة المنوفية غدا

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 2 طن من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنوفية، غدا، في الأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (31) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية).

من جانبها، أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأن الجميع في خدمتهم، وأن هذا حقهم وعلى المجتمع، ولا منة لأحد فيه، والفضل كله لله (عز وجل).

وأكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأطلقت وزارة الأوقاف، مشروع "صكوك الإطعام"، الخميس الماضي، من أمام ديوان عام الوزارة بتوزيع (25) طنًا من لحوم، على الأسر الأولى بالرعاية.

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