بعد موجة الصقيع.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الطقس، عقب موجة الصقيع التي تشهدها البلاد بداية من الأربعاء وحتى اليوم الخميس على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت منار، لمصراوي، إن البلاد تشهد غدا الجمعة المقبل، بداية استقرار حالة الطقس نوعا ما، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، لتسجل القاهرة الكبرى يوم الجمعة 18 درجة مئوية، وتقل فرص سقوط الأمطار تماما.

وأشارت إلى بدء الاعتدال في حركة الرياح، على مدار بدايات الأسبوع المقبل، وزيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، على أن تعود الشبورة المائية المؤثرة مرة أخرى بداية من الجمعة والسبت والأحد، على كافة الأنحاء على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشهد البلاد منذ يومين -(الأربعاء والخميس)-، موجة صقيع وسقوط أمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وتغيير في الكتل الهوائية الشمالية الغربية القادمة من جنوب أوروبا، مع وجود منخفض جوي وعلى سطح البحر المتوسط، وفي طبقات الجو العليا، يعملان على حالة من التغيرات السريعة في حالة الجو، مع حالة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح بين 5 لـ 6 درجات مئوية.

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