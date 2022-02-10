الإسكان: مهلة 6 أشهر لهذه الأراضي للانتهاء من تشطيب الواجهات والأسوار

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الطلبات المقدمة من العملاء المخصص لهم قطع أراضي سكنية بمساحات صغيرة، لمنحهم مهلة لتشطيب الواجهات والسور، ووحدة صالحة للسكن بالمدن الجديدة، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان، اليوم الخميس، أن الموافقة نصت على منح مهلة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، بدون مقابل لجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضى ابني بيتك) التي تم تنفيذ كامل المبنى بها، وذلك للانتهاء من تشطيب الواجهات، والسور، ووحدة سكنية صالحة للسكن، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها، أو الملغاة ولم يتم سحبها، وبمجرد انتهاء هذه المهلة يجوز بناءً على طلب العميل شراء مدة زمنية لاستكمال التنفيذ بمقابل مادي، طبقاً للمعادلة الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (84) بتاريخ 2015/5/6 لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.

وأشار الوزير إلى أنه يتم تطبيق المهلة بالشروط التالية: التقدم بطلب لمنح مهلة إضافية للالتزام بتشطيب الواجهات والسور ووحدة سكنية على الأقل صالحة للسكن، وسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد في تاريخ تقديم طلب منح المهلة، وإجراء معاينة لقطعة الأرض وقت تقديم طلب منح المهلة للوقوف على الموقف التنفيذي للقطعة قبل منح المهلة وبعدها، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، مع التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.