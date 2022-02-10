بيان من التموين بشأن صرف سلع شهر فبراير

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 45% من مقررات شهر فبراير الجاري حتى الآن.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى من 15 إلى 20%.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في العمل بالأوكازيون الشتوي 2022، الذي يستمر لمدة شهر، بتخفيضات تصل في بعض الأحيان إلى 70%، وعلى من يريد من المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.​