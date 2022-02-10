بيان من التموين بشأن صرف سلع شهر فبراير

11:11 ص الخميس 10 فبراير 2022
بيان من التموين بشأن صرف سلع شهر فبراير

صرف سلع

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 45% من مقررات شهر فبراير الجاري حتى الآن.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى من 15 إلى 20%.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في العمل بالأوكازيون الشتوي 2022، الذي يستمر لمدة شهر، بتخفيضات تصل في بعض الأحيان إلى 70%، وعلى من يريد من المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.​

صرف سلع لمجمعات الاستهلاكية زارة التموين والتجارة الداخلية البطاقات التموينية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار على القاهرة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا