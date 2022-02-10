التموين: ارتفاع عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي لـ 1807

كتب- محمد سامي:

قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إن 1807 محال تجارية دخلت في إطار التخفيضات الشتوية أو الأوكازيون، ومستهدف إدخال 3500 محل تجاري بالأوكازيون الذي بدأ في 7 فبراير ويستمر لمدة شهر.

وأضاف أبوالفضل، لمصراوي، اليوم الخميس، أنه لا يجوز لأي محل تجاري أن يعلن عن تخفيضات شتوية دون الحصول على طلب من وزارة التموين، ويتم التيسير على أصحاب المحال، حيث لا تتجاوز إجراءات الأوكازيون 10 دقائق، مؤكدا على أن نسب التخفيضات لأصحاب المحال تكون اختيارية وأن الوزارة ليس لها دخل في هذه النسب.

وتابع مدير الإدارة العامة لشئون الرقابة، أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات من قبل أصحاب المحال التجارية على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.