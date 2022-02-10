رئيس الحكومة الليبية يتعرض لمحاولة اغتيال



نجا رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال في طرابلس.

وبحسب تقارير إعلامية ليبية، فإن سيارة دبيبة تعرضت لوابل من الرصاص وأصيبت إصابة مباشرة.