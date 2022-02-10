بعد استفسارات أولياء الأمور والطلاب.. بيان من محافظة الجيزة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية
مصراوي
أعلنت محافظة الجيزة، بأنه فور انتهاء مديرية التربية والتعليم من إعداد الكشوف النهائية لنتيجة الشهادة الإعدادية واعتمادها من اللواء أحمد راشد، سيتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول عليها.
وتمنت محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم، دوام النجاح والتفوق للطلاب.
وأشارت إلى أن ذلك، يأتي نظرا لتلقي استفسارات أولياء الأمور و المواطنين بشأن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.
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