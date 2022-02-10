محور 26 يوليو الجديد.. ما طبيعة التعويضات المطروحة لقاطني المناطق التي ستتم إزالتها؟

12:16 ص الخميس 10 فبراير 2022
محور 26 يوليو الجديد.. ما طبيعة التعويضات المطروحة لقاطني المناطق التي ستتم إزالتها؟

مجلس النواب

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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، عن التعويضات التي ستطرح للمواطنين قاطني المنشآت التي سيقام عليها مشروع محور 26 يوليو الجديد بنطاق محافظة الجيزة.

وقالت الديب في تصريحات تليفزيونية، إن التعويضات ستتم وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته في 2018.

وينص القانون صراحة على منح تعويض مناسب وفق الأسعار الجارية وقت نزع الملكية، مع وضع 20% من القيمة التي يتم الاتفاق عليها بشكل إضافي فضلا عن الاتفاق.

وتابعت الديب: يوجد 3 تعويضات مختلفة على النحو التالي:

1- تعويض القاطن وهو لأي إنسان يعيش في المكان سواء مستأجر أو مالك.

2- تعويض عن المبنى نفسه حسب الشقة.

3- الحصول على تعويض ثالث حال وجود نسبة في الأرض.

مجلس النواب التعويضات محور 26 يوليو

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