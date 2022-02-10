اليوم.. "الصحة" تطلق 14 قافلة طبية بالمحافظات ضمن "حياة كريمة"
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 14 قافلة طبية، اليوم الخميس ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".
وقالت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي ستجرى فيها القوافل الطبية هي (القاهرة - البحيرة - مطروح - دمياط _ المنوفية - جنوب سيناء - الغربية - البحر الأحمر _ بني سويف - سوهاج - المنيا - قنا - أسيوط - أسوان)
وأوضحت وزارة الصحة، فى إنفوجراف تعريفي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن التخصصات الطبية التى سيتم الكشف والعلاج مجانًا هى: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل).
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