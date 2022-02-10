اليوم.. "الصحة" تطلق 14 قافلة طبية بالمحافظات ضمن "حياة كريمة"

05:00 ص الخميس 10 فبراير 2022
اليوم.. "الصحة" تطلق 14 قافلة طبية بالمحافظات ضمن "حياة كريمة"

وزارة الصحة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 14 قافلة طبية، اليوم الخميس ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي ستجرى فيها القوافل الطبية هي (القاهرة - البحيرة - مطروح - دمياط _ المنوفية - جنوب سيناء - الغربية - البحر الأحمر _ بني سويف - سوهاج - المنيا - قنا - أسيوط - أسوان)

وأوضحت وزارة الصحة، فى إنفوجراف تعريفي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن التخصصات الطبية التى سيتم الكشف والعلاج مجانًا هى: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل).

وزارة الصحة قافلة طبية حياة كريمة

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