اليوم.. وزارة البيئة تطلق الحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء

02:00 ص الخميس 10 فبراير 2022
اليوم.. وزارة البيئة تطلق الحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

أعلنت وزارة البيئة، أنه سيتم إطلاق الحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار "Eco South Sinai"، التى تستهدف الترويج للمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحي بيئى جديد وقيم لمحميات الغابة المتحجرة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس.

وأكد بيان صادر عن الوزارة، أنه ستتضمن مراسم إطلاق الحملة العديد من التجارب السياحية البيئية والتي تتضمن المجتمعات المحلية وأهم المقاصد والأنشطة السياحية البيئية لمحميات جنوب سيناء، وذلك من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وتقنية الجولات الإفتراضية بانوراما 360، وذلك بحضور الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

ياسمين فؤاد الحملة الترويجية محميات جنوب سيناء

الخبر التالى:

15 ألف فتوى.. حصاد ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-57 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا