آخرهم حسام حداد.. إعلاميون في مرمي نيران السوشيال ميديا بسبب تصريحاتهم المثيرة

كتب- مينا غالى:

أثار عدد من الإعلاميين، حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كلمات أو عبارات تحدثوا بها خلال برامجهم، ولكن عدد كبير منهم لاقوا هجومًا بعد حديثهم عن النادي الأهلي، وآخرهم الإعلامي حسام حداد مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي صدر قراران من الهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الإعلاميين أمس بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق، بعدما ذكر أن النادي الأهلي لا يلعب في كأس العالم للأندية باسم مصر.

ويستعرض مصراوي في هذا التقرير أبرز الإعلاميين الذين أطاحت بهم كلماتهم أو جعلتهم في مرمى نيران السوشيال ميديا على النحو التالي:

مدحت شلبي

تعرض الإعلامي مدحت شلبي، للعديد من قرارات الإيقاف سواء من نقابة الإعلاميين أو القنوات التي عمل بها بسبب إما تعليقاته أو ارتكابه مخالفات إعلامية استوجبت ذلك.. إلا أن حديثه عن جمهور الأهلي تسبب في إثارة السوشيال ميديا ضده في أغسطس من العام الماضي، حيث أصدرت قنوات "أون تايم سبورتس" قرارًا بإيقافه عن الظهور الإعلامي، بسبب أزمة مقطع فيديو وصف فيه جمهور الأهلي المصري بالبلهاء، ردًا على ما أثير حول تفويت الفرق مبارياتها للزمالك.

- وفي أغسطس 2020، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصده 3 مخالفات لمدحت شلبي حيث أوضح المجلس أنه رصد بعض المخالفات على لسانه، تمثلت في تهكم وسخرية المعلق على سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول "آه يا رجلي آه يا رأسي، قال يعنى بيهّبط الفرقة الثانية.. فيلم عربي هابط من أفلام الأبيض والأسود".

- وفي 9 نوفمبر 2021، أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، قرارًا بإيقاف مدحت شلبى عن التعليق على أي مباريات على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021 وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.. بعدما قال في أحد تعليقاته على مباراة الأهلي والزمالك: "معلول حط الزغلول".

ريهام سعيد

صدر عدد من قرارات الإيقاف ضد الإعلامية ريهام سعيد، بعد أن اعتادت إثارة الجدل في برامجها، ومن أبرز قرارات الإيقاف التي جاءت بسبب السوشيال ميديا:

1- أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، ديسمبر 2020، قرارا بوقف برنامج الإعلامية ريهام سعيد، صبايا الخير، إثر أزمة حلقة الصيد البري باستخدام الثعالب.

2- وكانت المرة الأولى في عام 2015، بعد تفجير البرنامج أزمة في إحدى الحلقات التي حملت اسم فتاة المول.

3- وفي عام 2017، أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر قرارا بوقف برنامج صبايا الخير لريهام سعيد، بسبب استضافتها في إحدى حلقاته سيدة متزوجة وعشيقها وعرضا قصة خيانتها لزوجها.

4- كما أصدرت قناة النهار قرارا بإيقاف البرنامج في 2018 بعد قرار المحامي العام الأول للنيابات بحبس ريهام سعيد والمنتج الفني ورئيس تحرير البرنامج، لاتهام عدد من مساعديها بالتحريض على خطف طفلين لتصوير حلقة تلفزيونية.

5- وفي أغسطس 2019، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، اتخاذ مجلس الإدارة قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمته ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة أهانت فيها مرضى السمنة ولاقت جدلا واسعا واتهامات كثيرة لريهام سعيد.

6- وأخيرًا توقف برنامج ريهام سعيد على قناة النهار في منتصف 2021، بعد حلقة ريهام سعيد مع أم نور، وما لاقته من هجوم على السوشيال ميديا لما تقدمه مدونة الفيديو من محتوى اعتقد كثيرون أنه فارغ من المضمون وليس له هدف، إلا أنها نفت أن توقف البرنامج له علاقة بتلك الحلقة.

إبراهيم عيسى

واجه الإعلامي إبراهيم عيسى، هجومًا شديدًا على السوشيال ميديا في سبتمبر 2021، بعدما قال في برنامجه على "القاهرة والناس" إن عبارة "الأهلي فوق الجميع" هي عبارة نازية، وهو ما دعا مجلس إدارة النادي الأهلي لعقد اجتماع وقرر تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضده.

تامر أمين

واجه الإعلامي تامر أمين موجة من الهجوم على السوشيال ميديا انتهت بإيقافه ومنعه من الظهور بعدما قال في برنامجه: "الصعايدة بيخلفوا كتير عشان أولادهم يصرفوا عليهم"، وانتهى الأمر بإصدار نقاية الإعلامين قرارا بوقف برنامجه والتحقيق معه، وإلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاصة به لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي بعد إهانة الصعايدة.

عمرو أديب

واجه الإعلامي عمرو أديب، حالة من الهجوم على السوشيال ميديا بعد حديثه عن النادي الأهلي، حيث قال في إحدى حلقاته العام الماضي: تعقيبًا على تصريح مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ أن النادي الأهلي يعاني من المظلومية في الدوري: "هل الدستور يكفل في مادته الرابعة أن الدوري كل سنة له".

وأضاف: "أمال لو مش مظلوم كان عمل ايه .. دا بياخد الدوري كل سنة بقاله 10 سنين.. هما عايزين نبعت الدوري للكابتن محمود الخطيب في الجزيرة بدون إقامة مباريات مثلًا".

مي حلمي

في 28 أغسطس الماضي، قررت قناة الحدث اليوم إيقاف الإعلامية مي حلمي بعد ما ورد في الحلقة الأخيرة من برنامجها، الحكم، وجاء في نص بيان القناة: بناءً على ما تم رصده من قبل مرصد القناة بحلقة الإعلامية مي حلمي أمس وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف فقد تقرر، إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق، وإيقاف بث برنامجها الحكم على شاشة الحدث.

حسام حداد

أثار الإعلامي حسام حداد حالة من الجدل، أمس، خلال ظهوره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، بعدما أكد أن الأهلي لا يمثل مصر في مونديال الأندية.. ما استدعى صدور قرار من الهيئة الوطنية للإعلام بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، كما أصدرت نقابة الإعلاميين قرارًا بمنعه من الظهور وإحالته للتحقيق معه في النقابة.