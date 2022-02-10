أمطار على القاهرة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل حالة الطقس من الخميس 10 فبراير إلى الثلاثاء 15 فبراير.

وأكدت الهيئة أنه الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة المناطق.

وجاءت الظواهر الجوية وحالة الطقس على النحو التالي:

الخميس:

أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة،بنسبة حدوث (50 % تقريبا) . أمطار خفيفة بنسبة حدوث ( 50:40 % تقريبا).

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

اعتبارا من الجمعة 11 فبراير 2022 استقرار في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم من (4:2) درجة مئوية.

الجمعة:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

أمطار خفيف بنسبة حدوث (30 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. : على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

من السبت 12 فبراير إلى الثلاثاء 14 فبراير 2022:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 4 الى 8 صباحا تقريبا ).

نشاط رياح على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.