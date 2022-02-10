أمطار على القاهرة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

09:00 ص الخميس 10 فبراير 2022
أمطار على القاهرة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الطقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل حالة الطقس من الخميس 10 فبراير إلى الثلاثاء 15 فبراير.

وأكدت الهيئة أنه الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة المناطق.

وجاءت الظواهر الجوية وحالة الطقس على النحو التالي:

الخميس:

أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة،بنسبة حدوث (50 % تقريبا) . أمطار خفيفة بنسبة حدوث ( 50:40 % تقريبا).

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

اعتبارا من الجمعة 11 فبراير 2022 استقرار في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم من (4:2) درجة مئوية.

الجمعة:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

أمطار خفيف بنسبة حدوث (30 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. : على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

من السبت 12 فبراير إلى الثلاثاء 14 فبراير 2022:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 4 الى 8 صباحا تقريبا ).

نشاط رياح على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

273644542_307378248087416_8874941521007654888_n

الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة

الخبر التالى:

كيف يتم حساب زيادة أسعار الكهرباء سنويًا؟.. مصدر يجيب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار على القاهرة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا