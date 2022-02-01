بمقدمات الحجز.. ماذا يعني التخصيص الفوري لشقق جنة وسكن مصر ودار مصر؟

11:44 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
بمقدمات الحجز.. ماذا يعني التخصيص الفوري لشقق جنة وسكن مصر ودار مصر؟

سكن مصر

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة.

ويتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن تخصيص الوحدات سيكون فوري، والوحدات محل التخصيص جاهزة الاستلام.

ويتساءل راغبي التقديم، عن ماذا يعني التخصيص القوي للوحدات؟

وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي، يتم التخصيص للوحدات المطروحة ضمن الإعلان بأسبقية الحجز، حيث يتم الحجز عن طريق التقديم على الموقع الإلكتروني أولًا ورفع الأوراق المطلوبة للتقديم، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مراجعة البيانات التي تم تقديمها.

أما المرحلة الثالثة يتم إتاحة الوحدات المعروضة للحجز على الموقع الإلكتروني أمام كل المتقدمين وفي حال حجز أي وحدة تختفي من أمام باقي الحاجزين، حيث يكون التخصيص بالأسبقية، ويمكن في هذه المرحلة اختيار رقم العمارة والدور الخاص بالوحدة.

ويصل مقدم الحجز لشقق سكن مصر 40 ألف جنيه، وشقق دار مصر 60 ألف جنيه، وشقق جنة 80 ألف جنيه.

سكن مصر دار مصر شقق جنة صندوق الاسكان الاجتماعي

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