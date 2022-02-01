بالصور.. أول "أوردر كتب دليفري" بمعرض الكتاب

القاهرة- مصراوي:

نشرت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور تسليم أول "أوردر" من الكتب المباعة من خلال المنصة الرقمية للهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري؛ ضمن مبادرة توصيل الكتب إلى المنازل.

وأكدت الصفحة أن التسليم تم بعد 48 ساعة من تسجيل الطلب إلكترونيا، مشيرة إلى أنه يمكن شراء كتب الهيئة العامة للكتاب من خلال هذا الرابط: https://bit.ly/3sd1SZz.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره موقع "مصراوي"، شهر يونيو الماضي، حول تفاصيل هذه الخدمة الجديدة.

حيث أعلنت وزارة الثقافة بشكل رسمي انطلاق خدمة توصيل الكتب للمنازل بالتعاون مع هيئة البريد، عن طريق حجز الكتب إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي خدمة مهمة وجديدة، تستهدف الجمهور الذي حالت الظروف بينه وبين الحضور للمعرض.

ونستعرض خلال السطور التالية كل التفاصيل الخاصة بهذه الخدمة: "ستنطلق هذه الخدمة منذ اليوم الأول للمعرض وستغطي كل إصدارات الهيئة العامة للكتاب، على أن تشمل الخدمة كل إصدارات وزارة الثقافة بعد ثلاثة أشهر من المعرض".

وسيتم توصيل الكتب التي يتم شراؤها خلال أسبوع عمل منذ الموافقة على الطلب، بسعر 10 جنيهات لكل 5 كتب، أيا كان وزنهم أو حجمهم، أما الموسوعات الكبيرة فيبلغ سعرها 100 جنيه.

ومن المقرر أن تمتد الخدمة إلى إصدارات دور النشر الخاصة بعد ستة أشهر، بحلول شهر يوليو المقبل، حتى يقيم الناشرون نجاح التجربة من عدمها، وحتى يتم اتخاذ عدة إجراءات حول طبيعة عمل هذه التجربة مع القطاع الخاص.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.