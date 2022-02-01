ما هو ضغط الدم الكاذب وطرق السيطرة عليه؟.. الصحة توضح

10:45 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
ما هو ضغط الدم الكاذب وطرق السيطرة عليه؟.. الصحة توضح

ضغط الدم الكاذب

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور باسل ظريف، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، إن ضغط الدم الكاذب، هو ارتفاع ضغط الدم نتيجة التوتر والقلق النفسي، لافتًا إلى أنه عندما يتم قياس ضغط الدم في المنزل يكون مرتفع وعند الذهاب للدكتور يكون بشكل طبيعي لذلك نطلق عليه ضغط الدم الكاذب.

وأضاف، في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، أنه ليس مطلوبًا أن يتم قياس الضغط أكثر من مرة في اليوم من المنزل، لكن الفيصل في ذلك هو الطبيب المعالج.

وتابع: "الضغط النفسي والتوتر يمكن السيطرة عليهم من خلال بعض المهدئات البسيطة وتقليل الملح في الطعام وممارسة الرياضة".

وأشار إلى أن قياس الضغط في المنزل يتم بتعليمات من الطبيب، وبعدد مرات معين في الأسبوع.

ضغط الدم الكاذب باسل ظريف معهد القلب القومي

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