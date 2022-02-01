ما الرسوم التي تخصم من الرصيد عند شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

10:05 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
ما الرسوم التي تخصم من الرصيد عند شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

عداد الكهرباء مسبق الدفع

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كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك رسوما ومبالغ مالية يتم خصمها من قيمة الرصيد عند شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع "المنزلي" في حالتين قيمة فرق الاستهلاك والآخر خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد.

خصم قيمة فرق الاستهلاك عبارة عن:

- يتم خصم 24 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 135 جنيهًا من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 170 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.

وأوضح المصدر لمصراوي، إلى أن الخصم الثاني يتم من خلال خدمة العملاء وهو خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد ويتم حسابه كالتالي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (جنيه).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (6 جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (11 جنيها).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (15 جنيها).

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلووات (40 جنيها).

8- المقروء صفر (9 جنيهات).

شحن عداد الكهرباء القابضة لكهرباء مصر خدمة العملاء

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