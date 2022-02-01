طقس الأربعاء: رياح وبرودة تصل للصقيع.. والصغري بالقاهرة 10 (بيان بالدرجات)

09:56 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
طقس الأربعاء: رياح وبرودة تصل للصقيع.. والصغري بالقاهرة 10 (بيان بالدرجات)

الطقس

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القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على على كافة الانحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء و شمال الصعيد .

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الاسكندرية 19 08

وادى النطرون 19 11

طنطا 19 09

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 20 08

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

بورسعيد 20 10

دمياط 19 09

الزقازيق 20 10

المنصورة 19 09

الاسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 20 08

رفح 19 08

رأس سدر 20 10

نخل 18 01

نويبع 21 12

طابا 19 10

كاترين 14 01-

الطور 21 08

شرم الشيخ 23 13

الغردقة 22 12

مرسى علم 22 11

الفيوم 20 07

بنى سويف 20 06

المنيا 20 06

أسيوط 20 06

سوهاج 20 07

قنا 20 07

الأقصر 22 07

أسوان 23 07

ادفو 23 08

أبوسمبل 22 07

الوادى الجديد 21 06

شلاتين 24 12

ابو رماد 23 12

حلايب 23 13

رأس حدربة 22 13

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Asha
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