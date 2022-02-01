مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال.. موعد وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة

09:51 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال.. موعد وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، حاجتها لـ 2000 إمام وعامل بنظام التعاقد، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن التقديم يبدأ يوم 15 من فبراير الجاري، وحتى الثاني من مارس المقبل، على بوابة الوظائف الحكومية، عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

وجاءت تفاصيل مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال كما يلي:

أولًا- الأئمة:

1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد بالشروط التالية:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- مؤهل عال أزهري مناسب.

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).

- صورة المؤهل.

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

ثانيًا - العمال:

- 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا .

- مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية) .

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .

- صورة المؤهل.

وزارة الأوقاف مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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