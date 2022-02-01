رئيس الوزراء يبحث آخر استعدادات تنظيم قمة المناخ

كتب - محمد سامي:

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية استمرار التنسيق المتواصل بين الوزارات المعنية بشأن كل الترتيبات اللوجستية والموضوعية لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) نوفمبر المقبل، ووضع التصورات للقضايا الملحة التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، والمبادرات الفنية التي سيتم إطلاقها خلاله، بهدف تعظيم الاستفادة من هذا الحدث المهم.

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، للاجتماع الثالث للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر، بمشاركة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والخارجية سامح شكري، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والسياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والمالية الدكتور محمد معيط، والتنمية المحلية محمود شعراوي، والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، والطيران المدني الطيار محمد منار عنبة، والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بالإضافة إلى محافظ جنوب سيناء خالد فودة، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الخطة التنفيذية الخاصة بكافة جوانب عمل الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).. فيما قام الوزراء المعنيون باستعراض الجهود المتعلقة بالاستعداد لاستضافة المؤتمر، بما في ذلك نتائج الاجتماعات والمشاورات مع عدد من دول العالم والجهات الخارجية، لاسيما مع رئيس الدورة الـ26 للمؤتمر، وجهود السفارات المصرية للترويج لرئاسة مصر للمؤتمر القادم، وإعداد ورقة المؤتمر التي توضح الرؤي والأهداف، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية في إطار الاتحاد الإفريقي لتعزيز الأجندة الإفريقية، بالإضافة إلى استقبال وفد سكرتارية المؤتمر خلال الفترة المقبلة في إطار استعدادات الاستضافة.

كما تم التطرق إلي الاجتماعات التي عقدت علي المستوي الوطني لتحديد المشروعات والمبادرات المقترحة، لاسيما مع وزارات البترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن الموارد المائية والري في إطار دمج ملف المياه في المؤتمر تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، لاسيما ما يتعلق منها بحماية الشواطئ ودلتا النيل، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، وغيرها.

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى الانتهاء من حصر كل المبادرات الفنية التي تم إطلاقها خلال مؤتمرات المناخ السابقة من باريس 2015 وحتى جلاسكو 2021، وإعداد ملخص لعدد 12 مبادرة لمناقشتها مع الوزراء المعنيين في عدد من المجالات، تضمنت (الطاقة، والاستثمار، والمياه، والزراعة، والنقل المستدام، والمدن المستدامة، والمرأة) وغيرها، فضلا عن عقد ورش عمل مع ممثلي المجتمع المدني لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، واستعراض الموقف بشأن الانتهاء من النسخة النهائية من هذه الاستراتيجية، وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وسبل دمج الشباب في المؤتمر، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني.

ومن ناحية أخري، ناقش الاجتماع خطة التوسع في أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والشحن الكهربائي في شرم الشيخ، ومبادرة تحويل سيارات التاكسي في المدينة للعمل بالكهرباء، فضلاً عن مناقشة تصور للأعداد المتوقعة للحضور ومستوياتها، وآليات الحجز والتسكين في فنادق شرم الشيخ، والموقف من تشغيل الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وغيرها من الجوانب اللوجستية والفنية.

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