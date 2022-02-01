وزير الري: الانتهاء من تأهيل ٤١٨٠ كيلومترا من الترع بمختلف المحافظات

(أ ش أ):

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤١٨٠ كيلومترا بمختلف المحافظات، وجاري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٤٥٦ كيلومترا.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري من المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه، يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي.

وأضاف عبدالعاطي، أنه تم أيضًا توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٧٤ كيلومترا تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى ١١٢١٠ كيلومترات، فضلا عن طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال ٤٦٦ كيلومترا، والانتهاء من تأهيل مساقِ بأطوال ٤٤ كيلومترا، وجار العمل في باقي الأطوال.

وأوضح أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرًا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.

كما تلقى الدكتور عبدالعاطى، تقريرًا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، حيث أشار التقرير إلى أنه حتى الآن تم إزالة ما يزيد عن ٣٧ ألف حالة تعد بمساحة حوالى ٥.٤ مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح الوزير، أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ ٣٧ قرار إزالة ردم بمساحة ١٠ آلاف متر مربع، و١١ قرار إزالة أسوار مبانِ وعشش بمساحة ١١٠٠ متر مربع، بناحية قبلي كوبرى المعدية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وبتأمين قوات الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم، وبحضور مسئولي مجلس مدينة ساحل سليم، باستخدام معدات الوزارة ومعدات مجلس المدينة، وتحت إشراف مهندسي وفنيي الإدارة.

وفي محافظة الجيزة، تم تنفيذ إزالة فورية لثلاثة مباني مخالفة بالمنطقة المحظورة بمساحة ١٥٤ مترا مربعا بناحية القطا بمركز منشأة القناطر، وقراري إزالة لمبان مخالفة بمساحة ٣٩ مترًا مربعًا بمركز منشأة القناطر، كما تم تنفيذ ٨ قرارات إزالة لتعديات بالردم بناحية دماريس بمركز المنيا بمحافظة المنيا بمساحة ١٠٢٤ مترا مربعا وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسي وزارة الري، كما تم تنفيذ ١٣ قرار إزالة عبارة عن مبان مخالفة بمساحة ٥٢٠٠ متر مربع بناحية عزبة أولاد عبدالرحيم ساحل النيل الشرقي بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، وإزالة مبنى مخالف بمساحة ٣٠ مترا مربعا بناحية الأخماس بمحافظة المنوفية.

وفي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تم إزالة مخالفة عبارة عن سور من الزوايا الحديد والسلك تقع بداخله مبانِ متفرقة من الأعمدة الخرسانية والأسقف المعدنية على مساحة ١٥٧٥ مترا مربعا، وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف أجهزة وزارة الري المعنية، كما تم إزالة ٤ مخالفات متنوعة عبارة عن أسوار بأطوال ٩٥ مترا في المهد بناحية إدفينا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

وفي محافظة كفر الشيخ، تمت إزالة مخالفة واحدة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن أقفاص سمكية مخالفة بمساحة ٢٤٠ مترا مربعا خلف قناطر إدفينا، وإزالة ٨ مخالفات عباره أحواش وأسوار مخالفة بمساحة ٢٥٠ مترا مربعا بمركز فوه.

وتم تنفيذ ١٣ قرار إزالة بناحية خرفة المنشأة وجزيرة منتصر بمركز المنشأه بمحافظة سوهاج عبارة عن ٨ قرارات إزالة ردم بمساحة ١٣٤٠ مترا مربعا، و٥ قرارات إزالة مباني مخالفة بمساحة ٤٥٠ مترا مربعا، كما تم تنفيذ ١٠ قرارات إزالة بناحية جزيرة محمود والروافع بمركز سوهاج، منها ٥ قرارات إزالة ردم بمساحة ١٦٥٠ مترا مربعا، و٥ قرارات إزالة لمبان مخالفة بمساحة ٨٢٠ مترا مربعا، وتنفيذ ١٣ قرار إزالة بمركز طهطا بسوهاج منها قرارا إزالة ردم بمساحة ٥٠٠ متر مربع، و١١ قرار إزالة لمبان مخالفة بمساحة ١٢٧٣ مترا مربعا، وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولي الوحدات المحلية وباستخدام معدات الوزارة والوحدات المحلية وتحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة.