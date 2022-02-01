الرعاية الصحية: إجراء 80 عملية رمد بمستشفى "حورس" بالأقصر خلال 5 أيام

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء 80 عملية رمد مختلفة بمستشفى حورس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر خلال 5 أيام فقط، وتنوعت عمليات الرمد ما بين عمليات إزالة مياه بيضاء، وزرع عدسة، وحقن مادة دوائية داخل الجسم الزجاجي بالعين خلال خمس أيام فقط، بالإضافة لإجراء الليزر العلاجي لحالات الشبكية، وعلاج حالات المياه الزرقاء المختلفة.

وأوضحت الهيئة أنه يتم الاستفادة بخدمات قسم الرمد بمستشفى حورس التخصصي في الأقصر، من خلال الكشف بعيادة الرمد بالمستشفى، عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة تم تسجيل عليها المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في المحافظة والاتصال عبر الرقم 15344 لحجز موعد الكشف.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم، وزيادة كم الخدمات الطبية وتوافرها لهم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، ودون تكبدهم أي مشقة أو عناء لتلقي الخدمات الصحية اللازمة العلاج.

ولفت إلى أن مستشفى حورس التخصصي، يعد من أكبر الصروح الطبية عالية المستوى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، التي تم استحداث العديد من الخدمات الطبية بها مثل عمليات زرع العدسة والليزر العلاجي، ومؤكدًا أن المستشفى يوفر خدمات طبية وعلاجية عالية الجودة على أيدى فريق طبي يضم نخبة من الخبراء والاستشاريين والكوادر الطبية والتمريضية ذي مستوى عال من الكفاءة والخبرة.

وأكد أن القيادة السياسية تولي منظومة التأمين الصحى الشامل اهتمامًا ودعمًا كبيرًا، مشيرًا إلى توفير الخدمات الصحية للمنتفعين بالمنظومة بأعلى معايير الجودة التي تحقق رضاء المنتفعين، مشددا على أن الجودة هي حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية وفق معايير عالمية، لافتًا إلى أن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية ترتكز على تأمين المنتفع وسلامته وحصوله على الخدمة الصحية والرعاية الطبية بأعلى جودة في منشآت مطابقة للمعايير العالمية بشكل فوري وسريع دون تحمله مشقة الانتظار أو السفر خارج محافظته لتلقي العلاج.

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