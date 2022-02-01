رئيس البرلمان العراقي يؤكد ضرورة تشكيل حكومة تلبي متطلبات المرحلة

08:28 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
رئيس البرلمان العراقي يؤكد ضرورة تشكيل حكومة تلبي متطلبات المرحلة

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

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العراق - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء على ضرورة تشكيل حكومة تلبي متطلبات المرحلة الحالية.

وقال مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - إن رئيس مجلس النواب العراقي استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، وناقش اللقاء التطورات السياسية في البلاد.

وأوضح البيان أن الجانبين أكدا على أهمية استمرار الحوارات السياسية؛ لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة.

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Asha
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