قومي المرأة يشكر النائب العام لطلب معاوني النيابة من الإناث

07:27 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
قومي المرأة يشكر النائب العام لطلب معاوني النيابة من الإناث

المجلس القومي للمرأة

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كتبت- نور العمروسي:

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام، لإعلانه عن طلب النيابة العامة لمعاونى النيابة من ذكور وإناث دفعة 2021.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ سعادتها، مؤكدة أن هذه لحظة تاريخية ، متوجهة بخالص التحيات إلى الإرادة السياسية المؤمنة بحقوق المرأة المصرية في تولي كافة المناصب دون أي تمييز وللنائب العام الذى ذلل كل الصعاب.

وأشارت إلى أن هذا الإعلان هو حلم تاريخى وبه تعتبر المرأة حصلت على كافة حقوقها الدستورية فى تولى كافة المناصب القضائية دون أي تمييز.

المجلس القومي للمرأة مايا مرسى حماده الصاوي

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