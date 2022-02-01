موجة جديدة من الطقس السيئ.. والأرصاد تكشف الموعد والتفاصيل

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس يومي الخميس والجمعة المقبلين، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المرتقبة.

وتوقعت "منار" في تصريحات لمصراوي، أن يشهد يومي الخميس والجمعة، حالة من عدم الاستقرار والتقلبات في الأحوال الجوية، ويرجع السبب في ذلك إلى وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، يجلبه كتل هوائية رطبة قادمة من جنوب غرب أوروبا تعمل على حالة عدم الاستقرار.

وأضافت أن تلك الحالة يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، بجانب القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد، مع وجود نشاط ملحوظ، للرياح، لتسجل سرعات الرياح بين 40 / 50 كم في الساعة، ما يزيد الإحساس أكثر ببرودة الطقس، واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

وأشارت "منار" إلى بدء تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، اعتبارا من يوم الخميس، على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، على أن يبدأ سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري مساء الخميس المقبل.

وأكدت أن ذروة حالة عدم الاستقرار تبدأ يوم الجمعة، وتشهد البلاد، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بجانب امتداد فرص سقوط الأمطار إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وبعض المناطق من مدن القناة، على أن تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد.

وأكدت أن البلاد تشهد أيضا اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، ويتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يوم الخميس 3 أمتار، ويوم الجمعة يتجاوز 4 و 5 أمتار، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض لكن ليس بالشكل الملحوظ الذي شاهدناه الأسبوع الماضي، وتسجل درجات الحرارة بين 16 – 17 درجة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أهم المناطق التي تسجل درجات الحرارة في حالة عدم الاستقرار، خلال فترات النهار، حيث تسجل السواحل الشمالية يوم الجمعة 15 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى 15 درجة، فيما تسجل خلال ساعات الليل، مناطق وسط سيناء ومرتفعات سانت كاترين وبعض المناطق من نخل صفر وتحت الصفر، وتسجل بعض المناطق من شمال الصعيد، درجات حرارة 5 درجات، يليها محافظات القاهرة الكبرى وبعض المناطق من السواحل الشمالية، وتسجل درجات الحرارة فيها بين 8 – 9 درجات والانخفاض لن يكون ملحوظا بشكل قوي.