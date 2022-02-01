العروض الموسيقية وفقرات السيرك القومى تجذب زوار معرض الكتاب (صور)

07:06 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
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القاهرة - مصراوي:

قدمت فعاليات البرنامج الفني المصاحب لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 53 مجموعة من الفنون المتنوعة.

وعلى مدار اليوم السادس نجحت العروض الموسيقية فى جذب انتباه الزوار الذين تفاعلوا مع آلات الناي، الساكسفون، التشيللو، الأورج، الجيتار ووجهوا التحية للعازفين على أدائهم المميز للعديد من الأعمال الشرقية والغربية.

كما استمتع الحضور بفقرات السيرك القومى المتعددة والتى نالت إعجاب واستحسان الزوار من الأطفال والشباب والكبار فى مشهد جسد قيمة الفنون الجادة فى بناء الشخصية والارتقاء بالوجدان وأكد أنها تحظى باهتمام كبير فى المجتمع المصري.

معرض القاهرة الدولى للكتاب السيرك القومى العروض الموسيقية

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