الإفتاء: غدًا.. أول أيام شهر رجب

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الأربعاء، هو أول أيام شهر رجب لعام 1443 هجرية.

وأشارت إلى أنها استطلعَت هلالَ شهرِ رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الآخرة، الموافق الأول من شهر فبراير لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأضافت الدار، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ 1443 هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثاني من شهر فبراير لعام 2022، هو أول أيام شهر رجب لعام 1443 هجريًّا.

وتقدمت بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتمنت له دوام الصحة والعافية، وبخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.​