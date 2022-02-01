قرار جديد من "حماية المستهلك" بشأن العمر الافتراضي للسلع

06:17 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
قرار جديد من "حماية المستهلك" بشأن العمر الافتراضي للسلع

جهاز حماية المستهلك

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، رقم 4/1 لسنة 2022، بشأن العمر الافتراضي للسلع.

ونصت المادة الأولى من القرار: يلتزم كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع، بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، ويلتزم الموردون خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة، وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزموا كذلك بالإعلان عن لإعلام المستهلكين.

ويقصد بالعمر الافتراضي للسلع، الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع والتي تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره في أداء وظيفته، وتبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.

وجاءت باقي تفاصيل مواد القرار على النحو التالي:

جهاز حماية المستهلك العمر الافتراضي للسلع مراكز الخدمة والصيانة قطع الغيار

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