البحوث الفلكية يعلن احتمالية وقوع توابع لزلزال بني سويف

03:38 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
البحوث الفلكية يعلن احتمالية وقوع توابع لزلزال بني سويف

المعهد القومي للبحوث الفلكية

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كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه من الوارد حدوث توابع للزلزال الذي وقع صباح اليوم، على بعد 56 كم شمال شرق مدينة بني سويف.

وأضاف الهادي لمصراوي: أن توابع الزلزال المتوقع لن يشعر بها أحد، نظرا لأن التابع لزلزال كبير، من الممكن أن يكون قريبا من نفس القوة والعكس صحيح، لأن الزلزال المتوسط القوة لا يمكن أن يسبب تابع كبير بل أقل منه.

وأشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن الزلازل غير المحسوسة والصغيرة لا يسجلها إلا أجهزة الرصد الدقيقة فقط.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صباح اليوم، هزة أرضية على بعد 56 كم شمال شرق مدينة بني سويف.

وجاءت الهزة في تمام الساعة 11.01 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 29.29 شمالا، وخط الطول 31.61 شرقا، والعمق 6 كم، ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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