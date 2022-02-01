بالصور.. دفن جثمان عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

04:46 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
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كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

دفن قبل قليل جثمان اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحافظ الإسكندرية الأسبق، في الوفاء والأمل بمحور المشير.

جاء ذلك بعد تشييع الجنازة على الراحل ظهر اليوم من مسجد الرشدان.

كان أعلن كريم عمرو خفاجة وفاة جده اللواء المحجوب عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال خفاجة: "توفى إلى رحمة الله جدي الوزير اللواء محمد عبدالسلام المحجوب نسألكم الدعاء.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضاف: "صلاة الجنازة غدًا إن شاء الله الثلاثاء 1 فبراير في مسجد الرشدان بعد صلاة الظهر، والدفنة في الوفاء والأمل محور المشير، العزاء يوم الأربعاء 2 فبراير مسجد الشرطة الشيخ زايد محور 26 يوليو".

اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق محافظ الإسكندرية الأسبق مسجد الرشدان مسجد الشرطة الشيخ زايد

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