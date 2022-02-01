الاستعلامات: اهتمام إعلامي عالمي واسع بالمشروعات القومية في مصر

كتب- مينا غالي:

قال بيان صادر عن هيئة الاستعلامات، إن وسائل الإعلام العالمية تابعت باهتمام ما يجري على أرض مصر من مشروعات كبرى وإنجازات في مختلف المجالات، حيث نقل مراسلو وكالات الأنباء والصحف والمواقع العالمية المعتمدون في مصر تفاصيل هذه المشروعات والمبادرات التي تمت في الشهور الأخيرة من خلال حضورهم المباشر لهذه المناسبات خاصة تلك التي تتم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في تقارير الرصد الإعلامي التي تقوم بها الهيئة العامة للاستعلامات لأصداء هذه المناسبات لإطلاق وافتتاح المشروعات في أنحاء مصر خاصة في الشهور الخمسة الأخيرة.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية باتخاذ الترتيبات اللازمة لإطلاع الرأي العام الداخلي والخارجي على ما يجري في مجالات العمل والتطور والإنجاز في أنحاء مصر، فقد تم تنظيم مشاركة ممثلي ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في مصر (إلى جانب الإعلام المصري) في حضور مناسبات افتتاح وإطلاق المشروعات القومية، والمناسبات الرسمية الأخرى وتقديم التسهيلات لهم لنقل ما يحدث إلى الرأي العام العالمي.

وأشار "رشوان" إلى أن (640) مراسلاً لأبرز وسائل الإعلام العالمية المقيمين في مصر والمعتمدين لدى المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات قد شاركوا في نحو (24) مناسبة رسمية واحتفالاً بإطلاق المشروعات وافتتاحها منذ صدور التوجيهات الرئاسية في شهر أغسطس الماضي وحتى نهاية عام 2021، هؤلاء المراسلون تم اختيارهم حسب تخصص واهتمام وطبيعة وسائل الإعلام التي يمثلونها، وأيضاً في ضوء الأعداد المسموح بحضورها طبقاً للإجراءات التنظيمية لهذه المناسبات.

وأضاف رئيس "هيئة الاستعلامات" أن الهيئة قامت برصد أبرز ما نشرته وبثته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية الكبرى عن هذه الإنجازات، وبلغ ما تم رصده من التقارير البارزة وواسعة الانتشار نحو (663) مادة إعلامية، حيث حظيت احتفالية افتتاح تطوير طريق الكباش بالأقصر وكذلك المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "أيديكس"، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأكبر مساحات من النشر الدولي.

وأشار "ضياء رشوان" إلى أن الاتجاهات العامة للنشر عن هذه الموضوعات كانت إيجابية في معظمها حيث كان نحو 98% منها ما بين الاتجاه الايجابي والاتجاه الموضوعي من خلال النقل الخبري المحايد، وتراوحت نسبة الانتقادات التي انطوت عليها بعض هذه التقارير بين 1-2% فقط وتركزت حول ترديد بعض المقولات بشأن قضايا حقوق الإنسان، وهي المقولات والإدعاءات التي تم تفنيدها والرد عليها في مناسبات عديدة لاحقة.

وقد أشار التقرير الإحصائي الذي أعدته الهيئة العامة للاستعلامات إلى أنه خلال الفترة من 16/8/2021 وحتى 30/12/2021 21 شارك المراسلون الأجانب في (24) مناسبة منها (18) مناسبة وطنية حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثل افتتاح طريق الكباش وافتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، وقمة الكوميسا، والاحتفال بيوم ذوي الهمم واحتفالية قادرون باختلاف، وافتتاح عدد من المشروعات القومية في أسبوع الصعيد، بالإضافة إلى ثلاث زيارات لمواقع العمل والإنتاج والإنجازات في مصر، وكذلك لقاء مع وزير النقل وجولتين لمركزي الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، ومدينة بدر.