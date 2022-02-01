"محلية النواب" تدرس الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنظيم المركبات في الشوارع

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القوانين التي ناقشتها لجنة الإدارة المحلية تستهدف تطوير الممارسات وتعظيم الموارد المالية للمحافظات مقابل الخدمة التي يحصل عليها المواطن، محذرًا من أن تتحول القوانين إلى حبر على ورق دون أن تنعكس على السلوكيات العملية للتطبيق.

جاء ذلك خلال مناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021.

وناقش الاجتماع مدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات.

وقال السجيني إن المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم؛ لأنه يرى آثار الرسوم في التطبيق العملي.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "اللجنة ستواصل متابعة الأثر التشريعي"، محذرًا من سوء تطبيق القانون، معقبًا: "آثار القانون وتطبيقه لا شك تنعكس على أرض الواقع، وردود الأفعال تظهر أمام الجميع".

وخاطب السجيني التنفيذيين المشاركين في الاجتماع: "لا يجب أن أصل إلى مرحلة أن أقول "إما أن يكون هناك تطبيق جيد للقانون ولا نقول إن إكرام الميت دفنه!"، مستنكراً عدم تنفيذ ما وعدت به الجهات المحلية في بعض الأماكن، قائلًا: سنعقد اجتماعًا آخر في الأسبوع الأول من مارس؛ لمتابعة قياس الأثر التشريعي.

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بإمداد اللجنة بكراسات الشروط الحديثة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة: "لا شك أن هناك خللًا في تفعيل المنظومة، وهذا يعكس تقصيرًا، ولا شك أن الأثر التطبيقي يختلف من محافظة لأخرى".

وعرض اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة، الموقف بمحافظة القاهرة، موضحًا أن هناك كراسات شروط، وأن الأمر يخضع لفكرة الكثافات المرورية والمساحة ونوع الاستخدام.

وتابع رشاد: مفيش حد بيورث الشارع الآن هناك من يتقدم ويكون هناك اختيار وفقًا لشروط وضوابط.

وعقب السجيني: "الأسبوع الأول من مارس سنتابع نتيجة التطبيق في محافظة القاهرة وباقي المحافظات".

وعرض اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، خطة المحافظة على اللجنة والأثر التطبيقي، قائلًا إن الأمر يخضع لضوابط وشروط يتم تطبيقها على أرض الواقع، وتتم متابعة التطبيق على أرض الواقع.